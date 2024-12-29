Тимати дал своим подписчикам повод думать, что он женился

Тимати в соцсетях дал подписчикам понять, что наконец-то связал себя узами брака. 41-летний рэпер опубликовал забавную фотографию на фоне моря и подписал её: «Так выглядит мой идеальный отпуск глазами жены».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии