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«Зенит» о 46-летии фанатского движения: «Пусть наши голоса всегда звучат громко, а сердца бьются в одном ритме! Спасибо за вашу страсть и поддержку на каждом матче»

« Зенит » посвятил пост в соцсетях годовщине существования клубного фанатского движения. «Организованному фанатскому движению «Зенита» – 46 лет! Спасибо за вашу энергию, страсть и поддержку, которая чувствуется на каждом матче – на трибунах и за их пределами.

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