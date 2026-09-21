«Зенит» о 46-летии фанатского движения: «Пусть наши голоса всегда звучат громко, а сердца бьются в одном ритме! Спасибо за вашу страсть и поддержку на каждом матче»

« Зенит » посвятил пост в соцсетях годовщине существования клубного фанатского движения. «Организованному фанатскому движению «Зенита» – 46 лет! Спасибо за вашу энергию, страсть и поддержку, которая чувствуется на каждом матче – на трибунах и за их пределами.