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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лактионов выберет «Амкал» в соперники в 6-м туре: «С «Броуками» не хочется играть. Зачем нам этот цирк?»

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов сообщил, что выберет « Амкал » в 6-м туре WINLINE Кубка Медиалиги.

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