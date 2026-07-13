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Ученые впервые «услышали» жуткие сигналы между Сатурном и Энцеладом

Ученые впервые «услышали» жуткие сигналы между Сатурном и Энцеладом

За считанные дни до своего финального погружения в атмосферу Сатурна космический аппарат Cassini-Huygens сделал открытие, которое позволило ученым буквально услышать невидимый диалог между планетой-гигантом и ее ледяным спутником Энцеладом.

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