PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

270 подписчиков

В Приморье собаку забили насмерть и оставили на площадке для мусора

В Приморье собаку забили насмерть и оставили на площадке для мусора

В Приморье проверяется информация о жестоком обращении с животным, сообщает PRIMPRESS. Зоозащитники обратились в дежурную часть отдела полиции № 13 межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» с заявлением о том, что в поселке Терней на площадке для мусора обнаружено тело собаки с признаками насильственной смерти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх