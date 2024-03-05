В Приморье собаку забили насмерть и оставили на площадке для мусора

В Приморье проверяется информация о жестоком обращении с животным, сообщает PRIMPRESS. Зоозащитники обратились в дежурную часть отдела полиции № 13 межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» с заявлением о том, что в поселке Терней на площадке для мусора обнаружено тело собаки с признаками насильственной смерти.