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В Торопце дети создали 3D-портреты своих семей

В Торопце дети создали 3D-портреты своих семей

В Торопце дети создали 3D-портреты своих семей и уникальные открытки в подарок близким.   В День семьи, любви и верности Торопецкая библиотека стала одной из творческих площадок большого городского праздника.

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