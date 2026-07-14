В Торопце дети создали 3D-портреты своих семей и уникальные открытки в подарок близким. В День семьи, любви и верности Торопецкая библиотека стала одной из творческих площадок большого городского праздника.
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