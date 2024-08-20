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Байден назвал Трампа лузером, который лжет о проблемах США

Байден назвал Трампа лузером, который лжет о проблемах США

Президент США Джо Байден публично назвал кандидата в президенты Дональда Трампа «лузером». Об этом пишет РИА Новости.

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Комментарии
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Eduard
Байден старый идиот которым кукловодят как Зеленским,он никто! Байден делает то что ему Обама в телесуфлере пропишет!
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18 час.
Eduard
Трамп богатый человек и может свою политику иметь.В прошлый раз ему много мешали,ему стоило разогнаттжь шоблу команды Обамы!
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18 час.
Eduard
Главнаяпроблема США,это президенты- доходяги и негры типа Озамы которые всем жить мешают!
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18 час.

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