Байден назвал Трампа лузером, который лжет о проблемах США

Eduard Байден старый идиот которым кукловодят как Зеленским,он никто! Байден делает то что ему Обама в телесуфлере пропишет!

Eduard Трамп богатый человек и может свою политику иметь.В прошлый раз ему много мешали,ему стоило разогнаттжь шоблу команды Обамы!