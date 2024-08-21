Байден завещал бороться с Россией до конца и любой ценой

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 1,7K прочитали Кирилл Стрельников Первый день съезда Демократической партии США расставил над "и" большое количество жирных точек, достаточное для того, чтобы понять, на что ориентироваться России в случае, если следующим президентом Соединенных Штатов станет нынешняя вице-президент Камала Харрис.