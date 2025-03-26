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Закон, порядок, государство

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Полицейские Алагирского района Северной Осетии в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели антинаркотическое мероприятие «Стоп аптечной наркомании!»

В связи с участившимися случаями продажи аптеками медицинских препаратов, свободная реализация которых ограничена законодательством, старший участковый уполномоченный полиции Алагирского района, майор полиции Сослан Тогоев в рамках оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» побеседовал с фармацевтами г.

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