«Россия стала просто географическим понятием». Большевики спасли страну

Американские войска интервентов во Владивостоке. Август 1918 г. Оккупация России После революции 1917 года хозяева Англии и США поддерживают белых, красных, националистов-сепаратистов, любую власть.
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