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В Москве обнаружили 8305 носителей коронавируса за сутки

В российской столице за последние 24 часа подтвердили 8305 случаев заражения COVID-19. Данная информация поступила от оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

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