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Царьград

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FIA отложила начало Гран-при Бахрейна из-за сильного дождя

FIA отложила начало Гран-при Бахрейна из-за сильного дождя

Старт 16-го этапа "Формулы-1" — Гран-при Бахрейна на трассе "Сепанг" в Малайзии отложен из-за сильного дождя.

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