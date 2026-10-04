FIA отложила начало Гран-при Бахрейна из-за сильного дождя

Старт 16-го этапа "Формулы-1" — Гран-при Бахрейна на трассе "Сепанг" в Малайзии отложен из-за сильного дождя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Многодетная семья...
- Бюджет Петербурга...
- Британия готова б...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым