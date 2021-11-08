Кулеба: Украина и США пошлют России «четкий сигнал» о высокой цене в случае «агрессии»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон уже на этой неделе пошлют России «четкий сигнал» о том, что у Незалежной есть союзники, которые в случае «расширения агрессии» заставят Москву «заплатить высокую цену».