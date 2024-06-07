В Бурятии за сутки потушили 16 лесных пожаров. Их площадь составила примерно 31 тысячу гектаров. Как сообщает республиканское агентство лесного хозяйства, возгорания ликвидированы в Баргузинском, Баунтовском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах.
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