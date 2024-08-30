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На Украине будут наказывать родственников уклонистов от военной службы

На Украине будут наказывать родственников уклонистов от военной службы

Киев принимает отчаянные меры для мобилизации и отправки граждан Украины на линию соприкосновения. Власти обещают добровольцам щедрые выплаты и разного рода льготы, а также пытаются запугать потенциальных военных наказанием за отказ от службы.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
На фуй выплаты дохлым?
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20 час.

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