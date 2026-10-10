The Ukrainian negotiating delegation is already returning from The United States. This was stated by Dmitry Litvin, communications adviser to the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky.
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