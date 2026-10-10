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The Eurasia Daily news agency

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With a slightly different flavor: The Ukrainian delegation is already returning from the USA

With a slightly different flavor: The Ukrainian delegation is already returning from the USA

The Ukrainian negotiating delegation is already returning from The United States. This was stated by Dmitry Litvin, communications adviser to the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky.

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