Су-57 готовит сюрприз: главный недостаток скоро останется в прошлом На Западе заявили, что главный недостаток Су-57 скоро может остаться в прошлом.
Су-57 готовит сюрприз: главный недостаток скоро останется в прошлом
Комментарии
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Михаил Федоров
А это не военная тайна? Ни кого не привлекут за разглашение? Жаль ...
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1 м.
Юрий Ильинов
Это реклама. "Авторы Defence Security Asia полагают, что успешная интеграция двигателя АЛ-51Ф-1 вместе с плоским малозаметным соплом способна значительно повысить привлекательность Су-57 на мировом рынке вооружений." В США сейчас проблемы с ПВО. Пусть боятся.
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1 м.
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