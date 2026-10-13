Японского журналиста арестовали за шпионаж

Лефортовский районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу корреспондента японской газеты Hokkaido Shimbun в Южно-Сахалинске, сообщает ТАСС 13 октября 2026 года со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.