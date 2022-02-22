Газизов опроверг, что называл Тедеско геем: «Это #####. Зарема привирает, как ей удобно. Мне все равно, человек гей или не гей»

Шамиль Газизов заявил, что не распространял слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Доменико Тедеско.

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