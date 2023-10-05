Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса 6 октября

Мероприятия будут приурочены к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.В пятницу, 6 октября, в семи городах Кузбасса пройдут ярмарки, приуроченные к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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