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Царьград

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Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса 6 октября

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса 6 октября

Мероприятия будут приурочены к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.В пятницу, 6 октября, в семи городах Кузбасса пройдут ярмарки, приуроченные к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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