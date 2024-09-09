ВОЙНА БЫ УЖЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ ПОБЕДОЙ, ЕСЛИ БЫ АРМИЯ РОССИИ ВОЕВАЛА «БЛАГОДАРЯ», А НЕ «ВОПРЕКИ»

Алексей Сафронов

... не думаю, что "забыл сказать". Скорее многие боятся сказать в адрес Шойгу или Путина, который в принципе должен нести ответственность за всё происходящее не только в снабжении армии, но и за многое другое. Вот и "будоражит инкогнито", с надеждой что Верховный главнокомандующий прочтет его опус.