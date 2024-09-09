2,5 года идет война, давайте уж называть вещи своими именами. Вопросов в этой связи у людей начинает возникать всё больше, и становятся эти вопросы всё более острыми и ядовитыми, в особенности на фоне Курска и прочих аномальных, как и мало объяснимых с позиций нормальной логики и здравого смысла событий.
ВОЙНА БЫ УЖЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ ПОБЕДОЙ, ЕСЛИ БЫ АРМИЯ РОССИИ ВОЕВАЛА «БЛАГОДАРЯ», А НЕ «ВОПРЕКИ»
Комментарии
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Алексей Сафронов
... не думаю, что "забыл сказать". Скорее многие боятся сказать в адрес Шойгу или Путина, который в принципе должен нести ответственность за всё происходящее не только в снабжении армии, но и за многое другое. Вот и "будоражит инкогнито", с надеждой что Верховный главнокомандующий прочтет его опус.
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36 мин.
Алексей Сафронов
... Вы прав. Осталось только Путину присоединиться к Мишустин и Белоусову.
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32 мин.
Alex Nемо
Именно ВВП вывел ФНБ из под контроля ЦБ и дал команде Мишустина возможность управлять средствами для развития производств. Да и Белоусов без его поддержки бы тоже вряд-ли смог что-то сделать в такой махине как МО...
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15 мин.
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