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Эксперт: конфликт Израиля и ХАМАС может выйти за пределы Сектора Газа

Эксперт: конфликт Израиля и ХАМАС может выйти за пределы Сектора Газа

Утром 7 октября начался новый виток многолетнего противостояния палестинцев и израильтян. Из Сектора Газа в сторону глубинных районов Израиля полетели тысячи неуправляемых реактивных снарядов группировки (движения) ХАМАС, а ее боевики силовым путем преодолели периметр и начали брать под контроль прилегающие гражданские поселения и военные базы.

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