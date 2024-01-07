Астропрогноз на 8 января 2024 года от Тамары Глобы: опасные знакомства и удача в делах Даниил АрхаровТамара Глоба в своем гороскопе на 8 января обещает успех тем знакам зодиака, которые проявят активность в делах.
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