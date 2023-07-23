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Американский генерал Келлог: без авиации Украину ожидает поражение

Американский генерал Келлог: без авиации Украину ожидает поражение

Без помощи авиации украинская сторона все быстрее приближается к поражению. Такое мнение выразил генерал-лейтенант Соединенных Штатов в отставке Кит Келлог.

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Комментарии
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tsan tsan
И с авиацией тоже.
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