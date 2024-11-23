Украинские боевики стараются избегать прямых столкновений под Курском

Украинские боевики стараются избегать прямых стрелковых столкновений на Курском направлении. Во время атак штурмовых групп они бросают позиции и убегают, как сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца одного из отрядов спецназа «Ахмат».
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