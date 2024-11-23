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Украинские боевики стараются избегать прямых столкновений под Курском

Украинские боевики стараются избегать прямых столкновений под Курском

Украинские боевики стараются избегать прямых стрелковых столкновений на Курском направлении. Во время атак штурмовых групп они бросают позиции и убегают, как сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца одного из отрядов спецназа «Ахмат».

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