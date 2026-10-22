Сэм Крэйги, Эллиот Слессор и Кайрен Уилсон завоевали места в 1/4 финала на турнире Northern Ireland Open 2026, сообщает WST Сэм Крэйги (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Сэм Крэйги одержал победу над Мэттью Селтом со счётом 4-2 на турнире Northern Ireland Open 2026 и впервые после тяжёлой травмы шеи, которая едва не поставила под угрозу его карьеру, пробился в рейтинговый четвертьфинал.