Сады вырубать не будем: Дмитрий Наумов дал железобетонное обещание владимировцам

Он пообещал сохранить максимальное количество зелени.В последние недели горожане активно обсуждают изменения, происходящие на Октябрьском проспекте во Владимире, где в начале работали экскаваторы, а затем последовала вырубка вековых деревьев и кустарников вдоль дороги.