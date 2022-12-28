Аксаков оценил идею введения кредитов для малоимущих

Новый вид кредитов для небогатых россиян нужно будет обеспечить государственным субсидированием. Такое мнение высказал председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 28 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты».