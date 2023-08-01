Военное обозрение

3 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tigra07
    Правильно!В течение суток в...
  • Алатырка
    Пока не будет возвращена смертная казнь за пособничество хохлам - эти дебилы так и будут продолжатьВ течение суток в...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Паны так еще своими тупоголовками и не всосали, что когда хохлы родились, жиды и те заплакали.... Холы вам устроят то...Польское издание:...

Американская пресса: Байден провёл в отпусках около 40 процентов времени своего президентства

Американская пресса: Байден провёл в отпусках около 40 процентов времени своего президентства

Действующий президент США Джо Байден за время нахождения на высшей государственной должности провел в отпуске 360 дней, что составляет почти 40 процентов его президентского срока.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх