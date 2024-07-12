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Пронедра

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Кого они пытаются напугать? Особую бригаду колдунов из ВСУ отправили на убой в Часов Яр

Кого они пытаются напугать? Особую бригаду колдунов из ВСУ отправили на убой в Часов Яр

Кого они пытаются напугать? Особую бригаду колдунов из ВСУ отправили на убой в Часов Яр Юлия СоколоваСитуация в Часовом Яре обострилась до предела.

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