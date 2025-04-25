СМИ: план Трампа по Крыму "высечен в камне"

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа, по которому за Россией останутся освобожденные на Украине территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также и Крыма, "высечен в камне", утверждает газета Times со ссылкой на источники.