Удивительное астрономическое явление смогут наблюдать приморцы в конце октября

В конце октября жители Приморья смогут наблюдать уникальное астрономическое явление. Специалисты рассказали, чем будет отличаться данное событие и во сколько можно будет увидеть в небе «кровавую» Луну, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии