Зона отдыха горела близ Алматы

Зона отдыха загорелась на окраине села Акбулак Талгарского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, возвращаясь с очередного вызова, огнеборцы заметили дым на территории одной из зон отдыха, расположенной на окраине села Акбулак в Алматинской области.