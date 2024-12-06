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Зона отдыха горела близ Алматы

Зона отдыха горела близ Алматы

Зона отдыха загорелась на окраине села Акбулак Талгарского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, возвращаясь с очередного вызова, огнеборцы заметили дым на территории одной из зон отдыха, расположенной на окраине села Акбулак в Алматинской области.

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