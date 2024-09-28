Два исследования продемонстрировали, что вирус SARS-CoV-2 приобретает резистентность к противовирусным препаратам

Исследование устойчивости вируса COVID-19 к ремдесивиру и нирмарелвиру Два новых исследования, проведённых в Корнеллском университете (Cornell University) и Питтсбургском университете (University of Pittsburgh), выявили, что вирус, вызывающий COVID-19, становится устойчивым к двум препаратам, широко используемым для лечения пациентов с этим заболеванием.