Бывший советник президента США Фиона Хилл опубликовала статью, благодаря которой всплыли детали стамбульского мирного соглашения между Россией и Украиной весны 2022 года.
Россия соглашалась прекратить СВО и вывести войска с Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Я даже не знаю, как реагировать на подобную информацию... НАСТОРАЖИВАЕТ однозначно!! И чего еще можно ожидать?
Ответить
4 час.
pobeditel Терещенко
"Блажен кто верует ", "КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ, ТОТ БУДЕТ ОБМАНУТ.", "Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!"можно цитировать таких высказываний много но одна истина из всего то что мы сами себя обманываем надеждами не смотря на все факты усугубляя своё же положение . Сколько людей погибло и погибнет пока вернутся к тем позициям от чего и начинали Киева.
Ответить
4 час.
Сергей М
Вы плохо прочитали текст
Ответить
1 час.
Свежие комментарии