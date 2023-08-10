Россия соглашалась прекратить СВО и вывести войска с Украины

Я даже не знаю, как реагировать на подобную информацию... НАСТОРАЖИВАЕТ однозначно!! И чего еще можно ожидать?

pobeditel Терещенко

"Блажен кто верует ", "КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ, ТОТ БУДЕТ ОБМАНУТ.", "Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!"можно цитировать таких высказываний много но одна истина из всего то что мы сами себя обманываем надеждами не смотря на все факты усугубляя своё же положение . Сколько людей погибло и погибнет пока вернутся к тем позициям от чего и начинали Киева.