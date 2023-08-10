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Россия соглашалась прекратить СВО и вывести войска с Украины

Россия соглашалась прекратить СВО и вывести войска с Украины

Бывший советник президента США Фиона Хилл опубликовала статью, благодаря которой всплыли детали стамбульского мирного соглашения между Россией и Украиной весны 2022 года.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я даже не знаю, как реагировать на подобную информацию... НАСТОРАЖИВАЕТ однозначно!! И чего еще можно ожидать?
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4 час.
pobeditel Терещенко
&quot;Блажен кто верует &quot;, &quot;КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ, ТОТ БУДЕТ ОБМАНУТ.&quot;, &quot;Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!&quot;можно цитировать таких высказываний много но одна истина из всего то что мы сами себя обманываем надеждами не смотря на все факты усугубляя своё же положение . Сколько людей погибло и погибнет пока вернутся к тем позициям от чего и начинали Киева.
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4 час.
Сергей М
Вы плохо прочитали текст
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1 час.

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