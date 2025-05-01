Бойцы генерала Попова знают, кто и за что свёл с ним счёты: "Эти откровения предопределили судьбу боевого офицера"

Николай ИВАНОВ

На мой взгляд в это дело надо подключать ФСБ, все факты изложенные в СМИ говорят о том, что дело шито белыми нитками и только для того посадить генерала, который нужен на войне, а это попахивает госизменой..... И если это так, то на нарах должны сидеть: следователь, который вел дело; прокурор, судья и заказчик всего этого дела и тогда получается ОПГ в МО РФ...... по уничтожению командного состава ВС РФ......