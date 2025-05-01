Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор бажинов
    И не стыдно вообще Белоусову? Русские в курской области столько времени пыжились, пыжились, а корейцы пришли и выбили...Этого о львах Ким...
  • Николай ИВАНОВ
    На мой взгляд в это дело надо подключать ФСБ, все факты изложенные в СМИ говорят о том, что дело шито белыми нитками ...Бойцы генерала По...
  • Странник
    выпустили мразь, ждите теперь отвертку дополнительно, дебильное государство, такое ощущение. что медведев до сих пор ...Террористу "Норд-...

Бойцы генерала Попова знают, кто и за что свёл с ним счёты: "Эти откровения предопределили судьбу боевого офицера"

Бойцы генерала Попова знают, кто и за что свёл с ним счёты: "Эти откровения предопределили судьбу боевого офицера"

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform После судебного приговора генералу "Спартаку" в его защиту высказались единицы топовых военблогеров и военкоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вера курьянова
Свободу ПОПОВУ!!!
Ответить
2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
начальник страны! лучших твоих генералов сажают в тюрьмы твои продажные подчинённые. ты очень рад?
Ответить
1 час.
Николай ИВАНОВ
На мой взгляд в это дело надо подключать ФСБ, все факты изложенные в СМИ говорят о том, что дело шито белыми нитками и только для того посадить генерала, который нужен на войне, а это  попахивает госизменой.....  И если это так, то на нарах должны сидеть: следователь, который вел дело; прокурор, судья и заказчик всего этого дела и тогда получается ОПГ в МО РФ...... по уничтожению командного состава ВС РФ......
Ответить
18 мин.
наверх