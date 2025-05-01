ИА Новороссия Коллаж NovorosInform После судебного приговора генералу "Спартаку" в его защиту высказались единицы топовых военблогеров и военкоров.
Бойцы генерала Попова знают, кто и за что свёл с ним счёты: "Эти откровения предопределили судьбу боевого офицера"
Комментарии
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вера курьянова
Свободу ПОПОВУ!!!
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
начальник страны! лучших твоих генералов сажают в тюрьмы твои продажные подчинённые. ты очень рад?
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1 час.
Николай ИВАНОВ
На мой взгляд в это дело надо подключать ФСБ, все факты изложенные в СМИ говорят о том, что дело шито белыми нитками и только для того посадить генерала, который нужен на войне, а это попахивает госизменой..... И если это так, то на нарах должны сидеть: следователь, который вел дело; прокурор, судья и заказчик всего этого дела и тогда получается ОПГ в МО РФ...... по уничтожению командного состава ВС РФ......
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18 мин.
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