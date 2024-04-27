400 граммов йогурта и 4 яйца: сливочный пирог тает во рту как мороженое

Сливочный пирог сделаем всего за 40 минут без замеса теста — муку не будем использовать вообще. За основу возьмем йогурт (он и придаст необходимый сливочный вкус) и яйца, а перед подачей посыпаем корицей.
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