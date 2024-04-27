Эталонной красотой затмил самого Ю. Каморного и короля Голливуда М. Брандо. Взлёт, падение, браки и судьба детей «Алладина». Борис Быстров

В потрясающе красивого Бориса Быстрова, вернее в его героя Алладина («Волшебная лампа Алладина»), обладающего правильными чертами лица, необычным разрезом глаз, чувственными губами и бровями в разлет — не влюбиться было просто невозможно.
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