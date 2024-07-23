Загадочный «темный» кислород обнаружили на дне океана

Ученые нашли на дне Тихого океана металлические минералы, которые производят «темный кислород». Новое исследование в перспективе опровергает прежние предположения о том, что кислород на Земле создается исключительно фотосинтезирующими организмами.
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