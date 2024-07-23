FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Князева
    Надо было раньше годовой думать. Не доводить до критического кипения людей. Эта проблема в Краснодаре давно,но никто ...«Привяжите меня н...
  • Leonid PlиGin
    А учёные видели хоть-какую-то планету кроме Земли?Найдена самая экс...
  • Анна Романова
    У страны нет больше других забот и интересов, как обсуждать размножение КовпльчукЮлия Ковальчук го...

Загадочный «темный» кислород обнаружили на дне океана

Загадочный «темный» кислород обнаружили на дне океана

Ученые нашли на дне Тихого океана металлические минералы, которые производят «темный кислород». Новое исследование в перспективе опровергает прежние предположения о том, что кислород на Земле создается исключительно фотосинтезирующими организмами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх