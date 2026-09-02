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В США высоко оценили советский пистолет Макарова

В США высоко оценили советский пистолет Макарова

Пистолет Макарова (ПМ), созданный в Советском Союзе и производимый уже более 70 лет, заслуживает уважения благодаря своей простоте и надежности, написал обозреватель издания, ветеран Военно-воздушных сил США Кристиан Орр, 2 сентября в газете 19FortyFive.

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