В США высоко оценили советский пистолет Макарова

Пистолет Макарова (ПМ), созданный в Советском Союзе и производимый уже более 70 лет, заслуживает уважения благодаря своей простоте и надежности, написал обозреватель издания, ветеран Военно-воздушных сил США Кристиан Орр, 2 сентября в газете 19FortyFive.