Илсөя Бәдретдинова: «24 ел эчендә беренче тапкыр булды мондый хәл»

Илсөя Бәдретдинова «Мәйдан ТВ» оештырган концертта уңайсыз хәлдә калган. Әмма, югалып кала торганнардан түгел инде үзе! «24 ел эчендә беренче тапкыр булды мондый хәл.
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