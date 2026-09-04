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Илсөя Бәдретдинова: «24 ел эчендә беренче тапкыр булды мондый хәл»

Илсөя Бәдретдинова «Мәйдан ТВ» оештырган концертта уңайсыз хәлдә калган. Әмма, югалып кала торганнардан түгел инде үзе! «24 ел эчендә беренче тапкыр булды мондый хәл.

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