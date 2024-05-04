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90 аварийных бригад энергетиков устраняют последствия аномальной погоды на Урале

90 аварийных бригад энергетиков устраняют последствия аномальной погоды на Урале

Екатеринбург (Новый День, Елена Васильева) Энергетики «Россети Урал» продолжают аварийно-восстановительные работы в распределительном электросетевом комплексе юго-западной части Среднего Урала, прерванное аномальным погодными условиями.

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