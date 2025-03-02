Политнавигатор За полгода нелегитимному президенту Украины Зеленскому так и не удалось наладить отношения с Дональдом Трампом, как бы он ни старался.
Болтон: «Я подслушивал, как Путин высмеивал Зеленского при Трампе»
Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Как был Болтон болтуном, так и остался, тренируется на клоуна!
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17 час.
Иван Иваныч
Кто такой Болтон? Отставной козы барабанщик, трындит почем зря. Его слова ничего не стоят- очередное враньё.
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16 час.
ШН
Шеин Никита
"Я подслушивал, это моя работа. Я очень уважаю Зеленского!"(Болтон) Сбрей усы, таракан и не вылезай больше со своими нелепыми рассуждениями. Твое время кончилось!
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15 час.
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