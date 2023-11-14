Маршал Жуков - выдающийся советский полководец, внесший весомый вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне.
Маршал Голованов: Сталин правильно сделал, что понизил Жукова
Комментарии
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Садко Гусляр
...маршал потом наверное осознал когда хрущёв его публично обосрал...
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1 д.
Сергей Алексеев
Сейчас, это вредная статья... У нас настоящих врагов в правительстве полно, а автор ворошит прошлое..
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1 д.
Владимир Соловьев
Рокоссовский, вероятно, талантливее Жукова был и если бы Сталин делал ставку на него, меньше погибло бы людей на фронтах ВОВ. Но история, это штука без сослагательного наклонения.
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1 д.
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