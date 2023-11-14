Маршал Голованов: Сталин правильно сделал, что понизил Жукова

Сейчас, это вредная статья... У нас настоящих врагов в правительстве полно, а автор ворошит прошлое..

Владимир Соловьев

Рокоссовский, вероятно, талантливее Жукова был и если бы Сталин делал ставку на него, меньше погибло бы людей на фронтах ВОВ. Но история, это штука без сослагательного наклонения.