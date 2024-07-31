Полянский: убийство Хании – удар по переговорам об освобождении заложников

Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Supreme Leader'S Office Гибель главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании ставит под тяжелый удар переговоры об обмене заложниками между Израилем и Палестиной.
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