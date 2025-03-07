Казахстан и Катар будут сотрудничать в расследовании уголовных дел

Алматы, 6 марта /Синьхуа/ -- Депутаты Сената /верхней палаты парламента/ одобрили законопроект Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам".
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