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Царьград

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"Перекресток" запросил возобновление работы супермаркета в Москве

"Перекресток" запросил возобновление работы супермаркета в Москве

"Перекресток" стремится возобновить работу своего супермаркета на Новом Арбате в Москве после временной приостановки из-за нарушений санитарных норм.

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