UKMTO: танкер подвергся обстрелу в Ормузском проливе

Танкер подвергся удару во время прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) на своем сайте.
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