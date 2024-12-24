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Нижегородская правда

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Президент России Владимир Путин ответил на вопросы жителей Нижегородской области

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы жителей Нижегородской области

Свыше 17 млн зрителей, более 2,5 млн обращений россиян, ответы на самые животрепещущие вопросы – на традиционной пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, Президент России Владимир Путин подвёл итоги года.

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