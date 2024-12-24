Президент России Владимир Путин ответил на вопросы жителей Нижегородской области

Свыше 17 млн зрителей, более 2,5 млн обращений россиян, ответы на самые животрепещущие вопросы – на традиционной пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, Президент России Владимир Путин подвёл итоги года.
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