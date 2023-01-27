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Циципас о финале Australian Open: «Это матч с особым значением – «Большой шлем», возможность стать №1. Мне нравится эта цифра»

Стефанос Циципас высказался о предстоящем финале Australian Open, где поборется с Новаком Джоковичем или Томми Полом.

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